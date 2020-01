Roma, incidente per Magalli: auto distrutta ma lui sta bene

Incidente stradale per Giancarlo Magalli ieri sera sulla Cassia bis a Roma. L'auto del conduttore, una Smart, per cause da accertare si è schiantata contro il guardrail ed è andata distrutta. Magalli fortunatamente è rimasto illeso e sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto dell'auto commentando: "Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna".