Neonata morta a Roma, domani l'interrogatorio della madre

È fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per la 30enne accusata dell'omicidio della figlia partorita in casa sabato a Vitinia. La donna, di origini svedese e da alcuni mesi giunta in Italia dalla Germania dove risiedeva con il compagno, si trova attualmente agli arresti domiciliari. Sul corpo della piccola, portata al pronto soccorso dopo l'allarme lanciato dalla nonna, sono state trovate ferite e riscontrato un profondo trauma cranico. La donna, dopo l'arresto, si è difesa affermando di non sapere di essere incinta e che la bimba è rimasta ferita dopo essere caduta in seguito al parto. La Procura di Roma nelle prossime ore affiderà l'incarico per effettuare l'autopsia. Roma, neonata ricoverata con gravi ferite: madre accusata di omicidio