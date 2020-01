Roma, incendio davanti a un'officina a Tor Cervara: in fiamme 50 auto

Un incendio è divampato nella notte in un piazzale davanti a un'autocarrozzeria in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma, e ha distrutto e danneggiato circa 50 auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tor Sapienza, tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e il Carro Autoprotettori. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che queste coinvolgessero tutte le vetture parcheggiate nello spiazzo. Non si registrano persone ferite o intossicate, mentre restano ancora da chiarire le cause del rogo.