Emergenza smog, oggi e domani stop ai diesel a Roma

A Roma stop ai diesel oggi e domani. La limitazione al traffico è stata adottata a causa degli “elevati livelli di inquinamento da PM10 e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni”, ha annunciato il Comune. L'ordinanza sindacale prevede la restrizione alla circolazione veicolare privata nella Ztl Fascia Verde, stabilendo la limitazione dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 fino a Euro 6. Per il 19 gennaio, invece, è stata disposta la Domenica Ecologica, con la quale si limita la circolazione a tutti i veicoli a motore nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30. (EMERGENZA SMOG)

Le limitazioni previste per oggi e domani

Oggi e domani sarà vietata la circolazione all'interno della Fascia Verde, dalle 7.30 alle 20.30, ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e agli autoveicoli benzina Euro 2. Resta l'interdizione completa all'ingresso per i veicoli a motore diesel Euro 1 ed Euro 2 e benzina Euro 1. Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. Gli interventi sono stati adottati sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo. I rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di inquinamento elevati e una situazione prevista di forte e persistente criticità nei prossimi giorni.

Livelli Pm10 oltre i limiti in 9 centraline su 13

Stando ai dati di Arpa Lazio, ieri nove centraline su tredici hanno registrato valori di Pm10 dell'aria superiori al limite di legge giornaliero, una in più rispetto a lunedì. Da inizio anno in alcune centraline della Capitale la soglia massima è stata superata quasi tutti i giorni.

Data ultima modifica 15 gennaio 2020 ore 13:14