Incidente a Roma: anziano investito e ucciso da un’auto in periferia

Un uomo di 89 anni è stato travolto da un’auto nella periferia di Roma ieri sera ed è morto in ospedale qualche ora dopo. L'incidente è avvenuto in via di Casetta Mattei. Alla guida del veicolo c’era un 78enne, rimasto ferito a sua volta e trasportato in nosocomio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale del Gruppo Marconi, che indagano per accertare la dinamica dell’incidente. In particolare, resta da chiarire se l’anziano stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno.