Smog a Roma, Pm10 sforano i limiti in otto centraline su 13

A Roma, in otto centraline su 13 i valori di Pm10 dell'aria - stando agli ultimi dati disponibili di Arpa Lazio che fanno riferimento alla giornata di ieri - hanno sforato il limite di legge giornaliero. Dall'inizio dell'anno in alcune centraline tale limite è stato sforato quasi tutti i giorni: come Tiburtina (11), Magna Grecia (10) e Cinecittà (10). Questo limite, come spiegano dall'Arpa, potrebbe essere superato solo 35 volte in un anno.

Le limitazioni

Visto il persistere degli elevati livelli di inquinamento, nella Capitale per oggi l'amministrazione comunale ha ordinato la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL Fascia Verde. L'ordinanza ha stabilito, dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, anche lo stop per tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 fino a Euro 6. Il provvedimento prevede anche che gli impianti termici debbano essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

L'assessore ai trasporti: "Pensare alla salute dei cittadini è una colpa?"

"Oggi la tesi di alcuni media è che il M5S pensa al divieto di circolazione ai Diesel euro 6, ma non al trasporto pubblico. 'Mancano i bus'. Ovviamente sottotitolo è: 'tutta colpa della Raggi'". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Pensare alla salute dei cittadini diventa una colpa. Nessun accenno sul quotidiano ai danni per la nostra salute, ampiamente documentati e certificati, legati allo sforamento delle emissioni inquinanti prodotte ogni giorno da circa un milione di veicoli diesel nella nostra città", sottolinea l'assessore. "Banalmente se c'è inquinamento si compiono tutte le azioni necessarie ad abbatterlo. È buon senso. Se i livelli di Pm10, sostanza inquinante, superano livello di guardia si fa quello che qualsiasi altra città del nostro paese mette in campo. Ma i media, si sa, fanno scrupolosi confronti. Parte la rincorsa alla città più virtuosa", continua il post. Calabrese punta il dito in particolare contro un quotidiano e aggiunge: "E se non avessimo fermato i diesel? Lo stesso giornale magari avrebbe titolato: 'Raggi condanna i romani allo smog', sottotitolo 'aumento della mortalità da inquinamento, 5 Stelle inerti sulle norme a tutela della salute'. Statene certi, perché per loro conta solo metterci contro la città. Vorrei solo ricordare che con la salute delle persone non si scherza. Né si dovrebbe fare campagna elettorale sulla loro pelle. Se una decisione è giusta, le tifoserie dovrebbero essere messe da parte. Ne gioverebbero tutti", conclude.

Data ultima modifica 14 gennaio 2020 ore 13:53