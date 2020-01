Incidente a Roma, 48enne si schianta con scooter contro auto: morto

Un uomo di 48 anni è morto ieri sera in un incidente stradale verificatosi in via Naise, in zona La Rustica, alla periferia di Roma. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un'auto in sosta. Il conducente è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale.