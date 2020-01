Ostia, gara podistica per le vie della città: viabilità modificata

Dalle 8 di questa mattina, a Ostia, sono chiuse al traffico via delle Quinqueremi e la complanare di via Cristoforo Colombo tra via del Circuito e piazzale Colombo per consentire lo svolgimento di una gara podistica. Deviate anche alcune linee dei bus. Lo rende noto l'ufficio stampa di Roma servizi per la mobilità il quale fa sapere inoltre che scatteranno lunedì mattina i lavori per la piantumazione degli alberi in via Tommaso Salvini e che la strada, fino al 26 gennaio, sarà chiusa al traffico, dalle 7 alle 18, da via Luigi Bellotti Bon a piazzale delle Muse. Anche in questo caso saranno deviate le linee dei pullman.