Roma, ancora cassonetti in fiamme nella notte

Ancora cassonetti in fiamme nella notte in diverse zone a Roma. In via Stresa, in zona Montemario, ad andare a fuoco sono stati cinque cassonetti ed è rimasta danneggiata anche un'auto. Poco dopo in via Luigi Zambarelli, in zona Colli Portuensi, sono quattro i cassonetti bruciati con due auto danneggiate. Un altro cassonetto è andato in fiamme in zona Spinaceto. Sul posto è intervenuta la polizia. Le cause degli incendi sono ancora da accertare. Non si esclude il gesto di natura dolosa. Ancora cassonetti in fiamme a Roma, danneggiate 2 auto a Porta Portese