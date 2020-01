Roma, 61enne viene scippata in strada e ha un ictus: è in coma

Una 61enne, dopo essere stata scippata ieri mattina in via Giardinetti, nella periferia di Roma, è stata colpita da un ictus. La donna è stata poi trasportata in ospedale in gravissime condizioni ed è stata sottoposta a un delicato intervento. Ora è in coma farmacologico e le sue condizioni sono stabili. Sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Casilino per risalire all'autore dello scippo. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

La ricostruzione della dinamica

A quanto ricostruito finora dalla polizia, un uomo si sarebbe avvicinato alla donna dicendole che le erano cadute a terra le chiavi. Quando la 61enne si è chinata, il malintenzionato le avrebbe scippato la borsa con dentro documenti e denaro. La vittima si è poi sentita male ed è entrata in una scuola vicina chiedendo aiuto. Il personale presente ha contattato il 118, ma subito dopo l'anziana avrebbe perso coscienza.