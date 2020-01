Metro Roma, a Barberini collaudo con esito positivo per 3 scale su 4

In merito ad alcune notizie circolate qualche giorno fa, secondo cui le quattro scale mobili della stazione "Barberini" della metro A di Roma, chiusa dalla scorsa primavera (FOTO), non avrebbero superato il collaudo, quest’oggi Atac ha voluto precisare tramite una nota che in realtà la revisione generale su tre dei quattro impianti ha avuto esito positivo e che per uno di questi "le Autorità Ministeriali competenti hanno già rilasciato il nullaosta tecnico all’esercizio".

Solo una scala non ha superato il collaudo

La municipalizzata dei trasporti della Capitale ha poi riferito che altre due scale, sottoposte a interventi di tipo straordinario, “sono state collaudate con esito positivo dai tecnici Atac, avendo il Ministero comunicato non necessaria la propria presenza”. Invece, per quanto riguarda il quarto impianto, l’unico a non aver superato prove e verifiche, "sono in corso, a cura di Otis, le attività tecniche al termine delle quali il collaudo sarà ripetuto".

Chiusa per revisione scale anche la stazione Cornelia

Lo scorso 30 dicembre, è stata chiusa anche la stazione Cornelia della linea A per i lavori di revisione ventennale delle scale mobili e degli ascensori. Per ridurre i disagi, Atac ha attivato una linea di bus navetta sostitutivi denominata MA13 e invita gli utenti utilizzare in alternativa Battistini o Valle Aurelia. La fermata riaprirà fra tre mesi.