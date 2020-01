Roma, incidente in scooter per Luca Zingaretti: sta bene

L’attore Luca Zingaretti è rimasto coinvolto quest’oggi in un incidente in scooter in via Cola di Rienzo, nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Da quanto si apprende, starebbe bene. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale del Gruppo Prati, che ora è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro tra lo scooter su cui viaggiava il celebre interprete del commissario Montalbano e un’auto.