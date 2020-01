Iniziano oggi i saldi invernali nel Lazio e dureranno fino al 15 febbraio. In totale, il giro di affari stimato da Confcommercio si aggira sui cinque miliardi di euro, con quattro italiani su 10, secondo la Confesercenti, che approfitteranno degli sconti stagionali. Le vendite però, stando a quanto riportato da Federconsumatori e Codacons, subiranno un calo compreso tra l'1,3% e il 10% rispetto al 2019.

Le previsioni

A fare acquisti, calcola l'Ufficio Studi di Confcommercio, saranno 15 milioni di famiglie per una spesa media di 324 euro, circa 140 euro pro capite, per abbigliamento, calzature e accessori. Le previsioni riportano che il 33% degli acquisti dei saldi avverrà in una grande catena o presso negozi brandizzati, tallonati dai negozi indipendenti, cui si rivolgeranno il 28% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre solo il 17%, invece, cercherà il prezzo più scontato sul web, anche qui porre sempre la massima attenzione su possibili truffe.

Le regole

I negozianti hanno l'obbligo di indicare sempre il prezzo originale dei prodotti a fianco alla percentuale di sconto e al prezzo scontato finale. Questa una delle norme, stabilite nel corso degli anni, a cui gli esercenti devono attenersi.

Come evitare le truffe

Come ogni anno, il rischio di cadere in piccole truffe è alto: prezzi gonfiati su cui viene applicato lo sconto, ma anche capi danneggiati o difettosi. Una buona norma è fare un giro nei negozi nei giorni precedenti l’inizio dei saldi per controllare i prezzi dei capi che vorremmo acquistare, per poi controllare che, con gli sconti, non vengano alzati.