Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 4 al 5 gennaio

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. Domenica bel tempo per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Continuano ad affluire umide correnti sui settori centrali tirrenici, determinando nubi basse, anche diffuse e persistenti miste a locali foschie. Qualche pioviggine possibile al primo mattino tra aretino e Umbria confinale. Le nubi basse miste a foschie tenderanno a ripresentarsi tra sera e notte tra le province di Siena, Arezzo, Terni, Perugia e Viterbo, per poi dissolversi in tarda notte grazie al rinforzo dei venti. Minime in ulteriore aumento, massime in lieve aumento. Venti deboli da O/NO, in rinforzo da NE nottetempo sia al suolo che in quota con entità sino a moderata su coste di bassa Toscana e alto Lazio. Mari mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con formazioni nebbiose in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,9 µg/m³.