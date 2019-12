Roma, area Tragliatella "non idonea" per una discarica

Come conferma il Campidoglio, non sarà localizzata a Tragliatella la discarica di servizio di Roma. Secondo quanto si apprende, l'area viene considerata non idonea "in quanto non sono rispettate le distanze previste dalla legge rispetto a luoghi sensibili. Nell'area, infatti, sono presenti una scuola comunale dell'infanzia, numerose abitazioni, aziende agricole, un centro di comunità terapeutica, un allevamento ittico e laghi di pesca sportiva", si spiega.

L'istruttoria

Inoltre, un'istruttoria del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale "evidenzia anche dei vincoli dal punto di vista del Piano regolatore Generale vigente che impediscono l'apertura di una nuova discarica: l'area di Tragliatella, infatti, ricade nell'Agro Romano; è interessata da una falda idrica sotterranea e la cava è adiacente ad elementi meritevoli di conservazione come la vegetazione e i boschi". Sui social gli abitanti della zona che avevano protestato anche di recente contro la discarica già esultano.