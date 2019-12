Questa mattina circa 2000 persone stanno partecipando al primo corteo contro l'ipotesi di realizzazione di una "discarica definitiva di Roma" in località Tragliatella - Campitello, nel XV Municipio della Capitale. La manifestazione, con tanti striscioni e cartelli ("No alla discarica, no al veleno", "Abbiamo già dato"), è stata organizzata dal Comitato "No Discarica". Al corteo stanno partecipando cittadini, associazioni, rappresentanze politiche di Tragliatella, del XV municipio, Cerveteri, Anguillara e Fiumicino, ovvero anche dei comuni e territori confinanti al luogo ipotizzato per la realizzazione del sito. Presenti tra gli altri vari amministratori comunali, tra i quali il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci ed il vice sindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca, oltre ai parlamentari della Lega, Claudio Dirigono e William De Vecchis.

Le dichiarazioni

"Noi siamo contrari a questa scelta dissennata - riferisce il Comitato - Non comprendiamo come sia possibile pensare di realizzare una discarica in quel punto. Ci sono due insediamenti urbani, Fosso Pietroso e Tragliatella Campitello, che distano rispettivamente 200 e 450 metri. A meno di un chilometro dalla cava ci sono una scuola materna e una comunità di recupero, il sito nasce a ridosso di un corso d'acqua e di beni sottoposti a vincolo archeologico. Ma non è solo la distanza dalle case e dalle altre costruzioni a rendere questo sito non idoneo. La viabilità che sarà interessata dal transito dei camion, non sopporterebbe tale eventualità. Come comitato in difesa di Tragliatella vogliamo dire con forza che la scelta di affidarsi, nel 2020, alle discariche come soluzione dei rifiuti, è anacronistica e fa tornare la capitale indietro di decenni. In campagna si piantano semi, non rifiuti".

Lega: "Inaccettabile la discarica a Tragliatella"

"Raggi e Zingaretti non hanno la minima idea di come gestire l'emergenza rifiuti che colpisce la Capitale e la Regione Lazio", sono le parole dei parlamentari della Lega Claudio Durigon e William De Vecchis. Poi: "La Lega pretende un confronto con il sindaco e il presiedente della Regione sul piano rifiuti visto che non lo hanno condiviso con nessuno. È inaccettabile che con un salto nel passato e nessuna cognizione del futuro abbiano assunto la scellerata decisione di insediare una discarica a Tragliatella", hanno aggiunto i due parlamentari.