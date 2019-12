Rifiuti, discarica Roma sarà a Monte Carnevale

La Giunta Capitolina ha deliberato che Roma Capitale indicherà come sito per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune, ovvero la discarica di servizio per la città, l'area di Monte Carnevale, nel Municipio XI nella Valle Galeria. La Regione, tra le altre cose, disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto da Roma Capitale, una serie lavori straordinari all'impianto Tmb di Rocca Cencia. Lo affermano Roma Capitale e Regione Lazio in una nota congiunta.

La nota congiunta

La Regione Lazio, vista l'individuazione sul territorio comunale dell'impianto, in concomitanza con l'approvazione del provvedimento capitolino, "stralcerà anche dal Piano Rifiuti in via d'approvazione, come da accordo, l'indicazione del sub-ato per il Comune di Roma Capitale e disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto da Roma Capitale, una serie lavori straordinari all'impianto Tmb di Rocca Cencia". Prima delle festività le due amministrazioni avevano trovato un accordo sui rifiuti di Roma che prevedeva il supporto della Regione nella gestione temporanea dell'immondizia a fronte dell'indicazione di un sito dentro il Comune da parte del Campidoglio da realizzare in circa 18 mesi. Dopo aver detto no all'ipotesi Falcognana e Tragliatella la scelta è caduta, tra le cosiddette 'aree bianche' indicate dalla città metropolitana, su Monte Carnevale.