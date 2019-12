Treni in ritardo, rallentamenti dell'Alta Velocità sulla Roma-Napoli

A partire dalle 16:50 di oggi la circolazione dei treni è stata fortemente rallentata fra Ceccano (in provincia di Frosinone) e San Giovanni, sulla linea ad Alta Velocità Roma-Napoli, per un guasto agli impianti di gestione del traffico ferroviario. Si sono registrati disagi e ritardi fino a 130 minuti. I tecnici di Rfi sono intervenuti immediatamente per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura.



Disagi e ritardi



Si sono registrati ritardi fino a 90 minuti sulle tratte convenzionali Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino. Ripercussioni e cancellazioni anche per alcuni convogli del trasporto regionale. Pesanti disagi, in particolare, alla stazione Termini di Roma, dove i convogli provenienti da Napoli hanno subito ritardi anche di 130 minuti, così come quelli in partenza per Torino (90 minuti), Venezia (70 minuti) e Milano (60 minuti).