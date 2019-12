Fiumicino, avviato iter di revoca della licenza per tassista violento

Il Campidoglio ha fatto sapere che è stata avviata la procedura per revocare la licenza al tassista che all’aeroporto di Fiumicino, lo sorso 27 novembre, ha colpito con un pugno in faccia un cliente 'colpevole' di aver richiesto l'accensione del tassametro. La sospensione della licenza invece, precisa il Campidoglio, "è già in atto".

La revoca

La procedura per la revoca della licenza al tassista 58enne era stata avviata la scorsa settimana, a poche ore dall'aggressione, dal dipartimento Mobilità e trasporti di Roma Capitale. L'Ufficio contenzioso taxi, dopo aver ricevuto la trasmissione degli atti da parte della polizia di frontiera aerea Fiumicino, ha poi provveduto alla sospensione cautelare, della durata di 30 giorni, finalizzata alla revoca definitiva della licenza.

Le parole della sindaca Virginia Raggi

"Quanto accaduto è intollerabile. Gli uffici di Roma Capitale hanno agito tempestivamente: chi si macchia di questi crimini viene punito. Anche in questo caso non faremo sconti a nessuno", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Come Roma Capitale - spiega l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese - abbiamo avviato il percorso amministrativo funzionale al ritiro della licenza. Nell'area di Fiumicino, in questi ultimi mesi, abbiamo implementato i controlli della polizia Locale e continueremo ad aumentare i presidi nell'area a contrasto dell'abusivismo o di pratiche scorrette e illegali. Chi sbaglia paga", sottolinea l'assessore.

L'aggressione

La vittima, un 60enne romano, appena atterrato a Roma da Madrid, è stata colpita all'uscita del Terminal 3 dal tassista con un pugno in pieno volto, che gli ha causato la frattura del setto nasale e una prognosi di 30 giorni. L’aggressore, denunciato per lesioni per futili motivi, è stato individuato nel giro di poco tempo dagli investigatori dalla polizia giudiziaria della polizia di frontiera aerea grazie anche al servizio di videosorveglianza. Alla scena hanno assistito altri tassisti. Sulla vicenda indaga la Procura di Civitavecchia.