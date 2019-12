Un uomo, appena sbarcato a Roma da Madrid, è stato aggredito da un tasista e colpito con un pugno in pieno volto - causandogli la frattura del setto nasale - perché "colpevole" di avere richiesto a un tassista regolare in servizio all'aeroporto di Fiumicino l'applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo alla Capitale.

La denuncia

Il tassista, denunciato per lesioni per futili motivi, è stato individuato nel giro di poco tempo dagli investigatori dalla polizia giudiziaria della polizia di frontiera aerea grazie anche al servizio di videosorveglianza: gli agenti si sono avvalsi anche delle immagini riprese dalle telecamere posizionate nell'area esterna Arrivi del terminal 3. La scena è avvenuta di fronte ad altri tassisti e addetti volontari del Taxi Service.

L'aggressione

Dalle immagini si intravede il viaggiatore, un 60 enne residente a Roma, appena uscito all'esterno del terminal 3, mentre è in attesa di salire a bordo del taxi. L'uomo si rivolge al tassista, che appare fin da subito visibilmente scocciato, al punto tale da rifiutare il carico dei bagagli a bordo del taxi e respingere più volte uno dei bagagli. A quel punto, mentre è in corso la discussione fra i due, un assistente del servizio taxi fa salire a bordo della stessa auto un altro cliente, mentre il tassista sale a bordo dell'auto. Il primo viaggiatore, probabilmente infastidito, bussa più volte sul vetro posteriore del taxi per chiedere spiegazioni all'autista. Il tassista, infuriato scende dall'auto va a passo spedito incontro al viaggiatore e lo colpisce con un pugno. L'aggredito a quel punto cade all'indietro, mentre il tassista risale e parte a tutta birra con l'altro cliente a bordo. L'uomo colpito, invece, con fatica riesce a rialzarsi. La terribile scena avviene di fronte a diverse persone che guardano, ma senza intervenire.

I soccorsi

Pochi minuti dopo l'uomo aggredito viene assistito e medicato nel vicino pronto soccorso aeroportuale di Adr e quindi trasferito all'ospedale Cto di Roma, dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale, giudicata guaribile in 30 giorni. "Dopo le opportune indagini della polizia locale, mi aspetto il ritiro immediato della licenza. Tolleranza zero di fronte alla violenza", le parole delll'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese.

La sindaca Raggi: “Aggressione inaccettabile”

"Inaccettabile l'aggressione di un tassista ai danni di un turista a Fiumicino. Ringrazio la polizia di Stato per aver individuato l'autore della violenza, per il quale chiederò il ritiro della licenza", ha annunciato su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

La presa di posizione dei sindacati

Sulla vicenda sono intervenute, con una nota, le segreterie romane del comparto taxi di Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal ed Ati taxi: "Il vergognoso fatto avvenuto nei giorni scorsi presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, dove un passeggero in transito, per futili motivi è stato colpito da un pugno in pieno volto scagliato da un tassista, conferma ulteriormente le denunce che da tempo facciamo, purtroppo puntualmente cadute nel vuoto". Poi: "Premesso che qualsiasi atto di violenza va duramente condannato ed auspichiamo sanzioni severe per chi si è reso protagonista in negativo di tale fatto, dobbiamo però necessariamente ricordare come da tempo denunciamo quanto avviene a Fiumicino, dove in particolare presso il terminal di arrivo dei voli internazionali, vige un clima di illegalità diffusa in funzione del quale, oltre ai tradizionali abusivi che tentano di offrire passaggi a cifre esorbitanti a utenti bisognosi di essere trasportati verso la Capitale e le aree limitrofe, anche numerosi operatori Ncc e alcuni tassisti regolari, sembra si sentano autorizzati a poter fare di tutto. Siamo arrivati alla paradossale situazione in cui i tavoli di un bar sono stati trasformati in una sorta di ufficio nel quale i noleggiatori che procacciano abusivamente, spesso con atteggiamenti aggressivi e violenti verso chi tenta di contrastarli, dopo aver adescato clienti, compilano i propri fogli di servizio. Avevamo già chiesto in passato al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, di farsi carico di questa situazione intensificando i controlli della municipale e pochi giorni fa, avevamo inviato l'ennesima lettera di denuncia in Prefettura, senza ricevere purtroppo alcuna risposta. Questo increscioso fatto dimostra che non si può più rimandare l'istituzione di un presidio fisso di forze dell'ordine, sul modello di quanto fatto presso lo scalo ferroviario della stazione Termini, al fine di garantire sicurezza e legalità per gli utenti e gli operatori del settore".

Aeroporti di Roma: "Valutiamo inziative sul piano legale"

Sulla vicenda è intervenuta anche la società Aeroporti di Roma, definendosi "fortemente turbata" ed esprimendo "piena solidarietà e vicinanza al passeggero vittima di questo incredibile e ingiustificato episodio, che nulla ha a che vedere con il comportamento delle diverse migliaia di tassisti che ogni giorno a Roma e in aeroporto svolgono il proprio lavoro in modo corretto e nel rispetto delle regole". Aeroporti di Roma sta valutando "ogni iniziativa sul piano legale e condivide l'annuncio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, di voler procedere al ritiro della licenza del tassista".

Data ultima modifica 07 dicembre 2019 ore 14:44