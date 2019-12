Roma, si ribalta con l'auto in via del Foro Italico: ferito 65enne

Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Roma in via del Foro Italico, all'altezza dell'uscita di via Salaria. Dopo che l'auto guidata dall'uomo si è ribaltata sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Parioli per i rilievi. L'automobilista è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli.