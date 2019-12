Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 7-8 dicembre

"La Fabbrica Degli Elfi" è in programma fino al 6 gennaio 2020 presso lo spazio "Ragusa Off" in via Tuscolana 179. Molte le attrazioni: dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio sul ghiaccio indoor più grande di Roma, passando per i tanti giochi creativi per bambini.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Maritozzo Day 2019", la festa celebra il dolce romano

Sabato 7 dicembre è in programma la terza edizione del “Maritozzo Day 2019”, la giornata-evento organizzata ogni primo sabato di dicembre da Tavole Romane in onore del dolce della Capitale. Una festa diffusa per celebrare il tipico dolce romano, nella sua classica versione con la panna e non solo. Inoltre, quest’anno l’evento aiuterà, con una raccolta fondi di beneficenza, l’Ospedale Fatebenefratelli.

Il Mercatino di Natale a Testaccio

Questo weekend arriva il Natale a Testaccio tra luci colorate e magiche melodie. Sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 18 gli artigiani proporranno le loro opere e creazioni per rendere più originale il Natale. Decorazioni, centrotavola, presepi, oggettistica tipica e tantissime idee per regalare emozioni o più semplicemente ricordi e presenti.

Mostre ed eventi in corso a Roma a dicembre 2019

"Roads of Arabia" al Museo Nazionale Romano

La mostra "Roads of Arabia" è visitabile fino all’1 marzo 2020 al Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano. Gli oggetti esposti comprendono capolavori archeologici e opere d’arte iconiche, che abbracciano secoli di storia araba. La mostra racconta la storia dello sviluppo della penisola araba nel corso dei millenni ed esplora come gli elementi culturali siano un fusione di tradizione e modernità.

"Inge Morath La vita. La fotografia" al Museo di Roma in Trastevere

Fino al 19 gennaio 2020 il Museo di Roma in Trastevere ospita la prima retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), la prima fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos. Le circa 140 fotografie ripercorrono le tappe dei suoi principali reportage geo-etnografici, includendo anche la nota serie di curiosi ritratti con le maschere del disegnatore Saul Steinberg.

"Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera"

All’Accademia di San Luca a Roma "Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera", mostra realizzata in occasione del Premio Presidente della Repubblica 2016, è in programma fino al 31 gennaio 2020. La retrospettiva, che ripercorre gli oltre 50 anni dell'attività artistica di Anselmo, presenta 27 opere da lui appositamente selezionate, per lo più di grandi dimensioni.

"Gio Ponti. Amare l’architettura"

Si potrà vistare fino al 26 aprile 2020 la mostra al Maxx "Gio Ponti. Amare l’architettura". A 40 anni dalla scomparsa, si tratta del racconto dell’attività poliedrica di un architetto che fu anche designer, art director, scrittore, poeta, critico, artista integrale a 360 gradi. Con materiali archivistici, modelli, fotografie, libri, riviste e oggetti, si ricostruisce il percorso di questo grande protagonista del ‘900.

"Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni”

La mostra “Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni” è allestita a Palazzo Cipolla fino al 6 gennaio 2020 e presenta un nucleo di dipinti di Cagli accanto a un cospicuo corpus di disegni, sculture, bozzetti e costumi teatrali, arazzi e grafiche, per un totale di circa 200 opere provenienti da importanti istituzioni e prestigiose collezioni private.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Sagra del Pangiallo e della Polenta" a Riano

Dalle 9 alle 19, domenica 8 dicembre, ci sarà la “Sagra del Pangiallo e della Polenta” a Riano, in provincia di Roma, Organizzata dalla Pro Loco locale, si potranno assaggiare le migliori prelibatezze gastronomiche natalizie della cucina della Capitale. Protagonista sarà il Pangiallo che la tradizione vuole che venga impastato con frutta secca, miele e cedro candito, poi cotto e ricoperto da uno strato di pastella d’uovo. Inoltre, si potranno degustare le migliori combinazioni di polenta e prodotti tipici, ma anche tante altre specialità locali come le caldarroste, il vin brulè e il vino locale.

Eventi per bambini a Roma

"La Fabbrica Degli Elfi", la fiera natalizia di Roma

Da oggi fino al 6 gennaio 2020 è in programma la fiera natalizia presso lo spazio “Ragusa Off” in via Tuscolana 179. Molte le attrazioni: dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio sul ghiaccio indoor più grande di Roma, oltre ai cento e più spazi espositivi, dallo street food ai prodotti tipici e artigianali. Inoltre, ci saranno tanti giochi creativi per bambini.

"Living dinosaurs"

Fino al 6 gennaio 2020 i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, potranno visitare a Videocittà “Living dinosaurs” e intraprendere un viaggio nel passato. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo incontri di “vita quotidiana” con queste enormi creature. Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Display illustrati e pannelli informativi spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa con un linguaggio semplice, di facile comprensione e apprendimento per tutti. La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata tra i diversi habitat di ogni dinosauro, proprio come nel celebre film “Jurassic Park”.