Ostia, 11enne morto a scuola: si indaga per omicidio colposo

Un bambino di 11 anni è morto stamattina a Ostia, in provincia di Roma, dopo aver accusato un malore mentre si trovava a scuola. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe sentito male nella palestra dell'istituto. I medici del 118, intervenuti sul posto, sono riusciti a rianimarlo, ma poco dopo il trasferimento in ospedale in ambulanza l'11enne è deceduto. Sono in corso le indagini della polizia del commissariato di Ostia.

Indagini per omicidio colposo

Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In base a quanto accertato, il ragazzino, che pare frequentasse una scuola di calcio, sarebbe svenuto in palestra durante le ore di attività fisica, per la quale - stando ai primi accertamenti - non avrebbe avuto limitazioni. Dopo essersi ripreso è stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto.

La ricostruzione dell'Ares 118

"Alle ore 12.32 è giunta tramite il Nue 112 - si legge in una nota dell'Ares 118 - una richiesta di soccorso da una scuola di Ostia per un episodio sincopale in un bambino di 11 anni. Alle ore 12.33, terminata la telefonata è stato creato il soccorso assegnando un codice triage rosso. Alle ore 12.39 un'automedica ha raggiunto la scuola trovando il bambino privo di sensi in asistolia. Gli operatori dell'Ares 118 hanno iniziato dunque le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Alle ore 12.42 è arrivata sul posto anche un'ambulanza che ha coadiuvato il personale dell'automedica nelle manovre di rianimazione che sono durate più di un'ora".

Poi, secondo il racconto dell'Ares, "il medico dell'automedica ha richiesto alla sala operativa l'invio di un'eliambulanza per centralizzare il paziente, vista l'età pediatrica, al Bambino Gesù di Roma. L'eliambulanza attivata alle ore 13.18 è arrivata sul luogo dell'evento alle ore 13.37 atterrando sul campo sportivo limitrofo della Stella Polare di Ostia. Il medico dell'eliambulanza e il medico dell'automedica - prosegue la nota - dopo un breve consulto hanno deciso che il bambino era emodinamicamente instabile per sostenere un trasporto in volo e per questo è stato disposto un trasferimento al più vicino ospedale Grassi di Ostia in ambulanza alle ore 13.45. Alle ore 13.47 il paziente è arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Grassi e alle ore 14.15 nonostante le manovre di rianimazione è morto. A quanto si apprende dalla Asl Roma 3 il ragazzo risulta essere paziente dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù". Infine, L’Ares, nel porgere le condoglianze alla famiglia, ha reso noto di avere attivato per i genitori il supporto psicologico.



