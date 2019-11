Meteo a Roma: le previsioni del 28 novembre

La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata instabile con precipitazioni sparse a ridosso dell'Appennino; occasionali piogge possibili anche sulle zone interne mentre risulteranno assai più scarse se non del tutto assenti lungo le coste e zone adiacenti. Temperature in lieve calo, più apprezzabile a ridosso dell'Appennino, ancora molto mite lungo le coste e pianure adiacenti. Venti anche forti di Libeccio, con raffiche di oltre 60-70km/h sui litorali. Mari molto mossi o agitati entro fine giornata.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,1 µg/m³.