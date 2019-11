Organizzazione criminale "inondava" Roma di droga, 51 arresti

La guardia di finanza ha sgominato un'organizzazione criminale in grado di "inondare" di droga le strade di Roma. Sono 51 le misure cautelari - 50 in carcere e un arresto domiciliare - emesse dal Gip tra il Lazio, la Calabria e la Sicilia. Secondo quanto accertato dalle indagini, i narcotrafficanti erano in grado di rifornire la maggior parte delle piazze di spaccio in diversi quartieri della Capitale. Dell'organizzazione faceva parte anche un gruppo di persone che aveva il solo compito di recuperare, con la forza, estorsioni, pestaggi e violenze, i soldi da chi non pagava.

Spunta anche il nome di Diabolik

Compare anche il nome di Fabrizio Piscitelli, noto come "Diabolik" e ucciso il 7 agosto scorso a Roma, nell'indagine "Grande Raccordo Criminale". Diabolik risulta tra gli indagati.

Raggi: "Grazie a Gdf e Procura"

Dell'operazione ha parlato anche la sindaca della Capitale, Virginia Raggi: "Grazie a Gdf e Procura di Roma per maxi operazione, con 51 arresti, contro organizzazione che inondava di droga la nostra città. Le istituzioni sono unite per combattere criminalità e violenza", il suo commento su Twitter.

