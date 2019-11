Maltempo a Roma, allagamenti e alberi caduti. VIDEO

Continua il maltempo anche a Roma (IL LIVEBLOG). Sono molti gli allagamenti a causa delle piogge delle ultime ore. Chiuso al transito Ponte Nenni, in direzione lungotevere Arnaldo da Brescia, in zona Flaminio. Maggiori criticità vengono registrate nella zona dell'Idroscalo di Ostia: sul posto diverse pattuglie, insieme a personale della protezione civile, dove è in corso un monitoraggio costante a causa di un allagamento. Problemi anche in via della Magliana, zona Marconi, in via Portuense all'altezza di via Isacco Newton e in via Tuscolana all'altezza di piazza Cinecittà.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sono circa 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco da ieri sera a causa di allagamenti, rami e alberi caduti nella notte. Di questi il 70% è legato alle forti piogge delle ultime ore. A quanto riferito dai pompieri, le zone più colpite sono quelle di Pomezia e Anzio, in provincia, dove nella serata di ieri alcuni automobilisti sono stati soccorsi perché bloccati a causa dell'acqua alta. Tra gli interventi, un albero è caduto nella notte in piazza Sant’Emerenziana, nel quartiere Nomentano. Non ci sarebbero feriti o danni. Mentre a via Locke è caduto un ramo. Sul posto la polizia locale.

Modifiche e rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno

Modifiche e rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra le stazioni Campo di Carne (frazione del Comune di Aprilia, nella provincia di Latina) e Nettuno (in provincia di Roma), lungo la linea Roma-Nettuno, a causa del maltempo. Le abbondanti piogge che stanno imperversando nel Lazio hanno causato un movimento franoso che interessa anche uno dei due binari nei pressi di Marechiaro. Sul posto sono giunti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Sono dunque previste variazioni o limitazioni delle tratte per le giornate di oggi e domani. Alcuni treni saranno limitati o sostituiti con dei bus: è possibile consultare il sito web viaggiatreno.it per tutte le informazioni.



Data ultima modifica 24 novembre 2019 ore 18:04