Anche per oggi continua l'allerta meteo rossa in Liguria, Piemonte e Calabria . ( LE PREVISIONI ) Nel Savonese, nella notte, la pioggia non ha dato tregua: la situazione peggiore è ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati. La A10 è chiusa per un frana tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. In tutta la Liguria gli sfollati sono 85. In Piemonte è prevista per le 12 la piena del fiume Po, per cui è stato emanata la preallerta arancione nel tratto di Torino città. Il livello - informa una nota della Citta' - è considerato decisamente inferiore alla piena del 2016.