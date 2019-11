Maltempo: crolla viadotto sulla Torino-Savona a causa di una frana. FOTO

A causa di una frana, provocata dalle forti piogge, nel primo pomeriggio di domenica è crollato un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona. Non risultano coinvolti persone o mezzi. La situazione meteo resta critica in diverse parti d'Italia: a Venezia atteso nuovo picco di marea di 130 centimetri, timori per la piena del Po in Piemonte e allagamenti e frane a Matera e in Calabria