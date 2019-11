Suicidio assistito, Corte Costituzionale motiva quando non è punibile

Per la Corte Costituzionale non è punibile chi aiuta al suicidio "una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli".

Lo si legge nelle motivazioni della sentenza sul fine vita dello scorso 25 settembre, sulla quale la Consulta si è pronunciata su richiesta dei giudici milanesi che hanno celebrato il processo a Marco Cappato, che aveva accompagnato in Svizzera Dj Fabo (IL CASO) per il suicidio assistito.

Non punibilità, però, solo a determinate condizioni, a partire da una "procedura medicalizzata". Condizioni, sottolinea la Corte, che dovranno essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. (COSA CAMBIA DOPO LA SENTENZA) Dj Fabo, sentenza della Corte Costituzionale apre a suicidio assistito