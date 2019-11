Anziano ha un malore in casa vicino a Roma: salvato dai carabinieri

Un uomo di 82 anni, che aveva accusato un malore mentre si trovava da solo nella propria casa a Trevignano Romano (in provincia di Roma), è stato salvato dai carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia (nella medesima provincia). I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un vicino che non aveva notizie dell’anziano da tre giorni. Gli agenti, giunti sul posto, hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione e hanno trovato il soggetto a terra in stato d’incoscienza. Il cittadino è stato portato in ospedale e, da quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita.