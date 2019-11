Raggi: “Un anno fa demolite ville Casamonica, oggi fiaccolata a Roma”

Si terrà questo pomeriggio a Roma una fiaccolata per ricordare l’abbattimento delle ville abusive, appartenenti a esponenti del clan Casamonica, costruite in via del Quadraro demolite esattamente un anno fa. Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi su Facebook: "Oggi pomeriggio, alle 18.30, ci vediamo per la Fiaccolata della Legalità in via del Quadraro 110". "Ad un anno esatto da quel giorno storico - sottolinea la sindaca - saremo di nuovo lì. Insieme, cittadini e Istituzioni. #ATestaAlta P.s.: Vi consiglio di arrivare un po' prima dell'orario di inizio, a partire dalle 17.30".

Il blitz

L’abbattimento delle otto villette abusive del clan Casamonica (FOTO) e lo sgombero di una quarantina di persone erano avvenuti durante un blitz nella notte della Polizia locale alla periferia est di Roma, con l'operazione più imponente contro la criminalità mai realizzata dai caschi bianchi di Roma. Sono statI utilizzati 20 mezzi per gli abbattimenti. "Quelle villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici - aveva sottolineato Raggi quel giorno -. Alcune case (FOTO) avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice".