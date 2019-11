Meteo a Roma: le previsioni del 17 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un'area di bassa pressione continua a stazionarie sul Mediterraneo centro-occidentale, rinnovando ancora qualche pioggia sparsi al mattino. Nel corso del pomeriggio maggiore variabilità con schiarite alternate a rovesci, più probabili sulle zone interne. In serata i fenomeni si confinano sul Nord Ovest della Toscana, mentre altrove il tempo torna via via asciutto. Temperature in calo, specie sul Lazio. Venti tendenti a disporsi dai quadranti sud-occidentali, tesi sull'alto Tirreno. Mari molto mossi. Prosegue l'allerta meteo sulla regione.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,9 µg/m³.