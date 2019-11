Maltempo nel Lazio, 19 interventi per disagi e allagamenti a Fiumicino

A causa del maltempo su tutto il territorio di Fiumicino ci sono stati 19 interventi della polizia locale e della protezione civile. Tra questi, ben nove per alberi o rami abbattuti dal forte vento. Occhi puntati anche sulla mareggiata. C'è stato un intervento "per due rami caduti in via di Torre Clementina e in via delle Sogliole e per un albero abbattuto su via Portuense in direzione Parco Leonardo. Per via di alcuni pezzi del tetto del Palazzetto dello Sport staccati dal forte vento, è stato chiuso viale Danubio. Sempre su Viale Danubio, il vento ha abbattuto le transenne che lo chiudevano e sono state ripristinate. Siamo poi intervenuti per rimuovere un albero caduto su viale Maria in direzione via Rospigliosi e un altro su via di Maccarese in direzione di via della Muratella", ha spiegato il comandante della polizia locale, Daniela Carola.

Gli alberi caduti

Altri quattro alberi sono caduti a Tragliatella, su via della Muratella, in via della Trigolana e in via Crescini. Infine, le squadre della protezione civile sono intervenute per l'allagamento in via Cuglieri, ad Aranova. "Ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile e tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto in queste ore di allerta meteo - aggiunge il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - L'allarme non è cessato, tuttavia. Raccomando dunque ancora la massima prudenza perché continueranno la pioggia e il vento forte. Nel caso l'allerta meteo dovesse essere prolungata, aggiorneremo tramite tutti i nostri canali nelle prossime ore".