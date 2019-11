Roma, colpo di pistola durante lite fuori da un bar: ferito 18enne

Lite a colpi di pistola fuori da un bar alle porte di Roma. E’ successo ieri sera a Montecompatri, nel parcheggio di un locale in via Casilina. A quanto ricostruito, due persone hanno iniziato a litigare nel bar e la discussione è poi proseguita all’esterno, nel parcheggio: qui uno dei due ha esploso un colpo di pistola, ferendo un ragazzo di 18 anni di etnia rom a una gamba. Poi è fuggito in auto. Il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati e della stazione di Colonna che indagano sull'accaduto.