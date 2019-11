Ostia, rapina in un supermercato: un arresto e una denuncia

Nell'entroterra di Ostia, vicino a Vitinia, un uomo è stato arrestato e uno denunciato per una rapina al supermercato. I due uomini, con il volto parzialmente coperto e armati di coltello, hanno minacciato il personale dell'esercizio commerciale, facendosi consegnare l'intero incasso, per poi fuggire. Un malvivente è riuscito nel suo intento salendo su un'auto, mentre il secondo è stato bloccato e arrestato, dopo essere stato trovato in possesso dell'arma e di quasi 400 euro di refurtiva.

Individuato il secondo rapinatore

Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianzianze raccolte dalle persone presenti, anche il rapinatore fuggito in auto è stato rintracciato all'interno di un'abitazione di Spinaceto, fuori dalla flagranza, denunciandolo in stato di libertà per il reato di rapina.