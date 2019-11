Maltempo a Roma, allagamenti e traffico in città

Allagamenti e traffico a Roma a causa delle forti piogge delle ultime ore. Il maltempo sulla Capitale sta creando disagi per via del traffico su via Cristoforo Colombo e via del Mare, nel quadrante sud della città. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per agevolare la circolazione. Traffico intenso anche su via Trionfale, via Appia, via Tiburtina e Prenestina. Chiuso per allagamento un tunnel su via dei Due Ponti, nel quadrante nord di Roma. Così come piazzale del Verano all'altezza di via dell'Università, via Fosso della Magliana e via Tiburtina altezza civico 358. Anche la galleria Giovanni XXIII è chiusa, dalla scorsa notte per allagamenti, in direzione San Giovanni e Tiburtina. Maltempo al Sud: allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata

