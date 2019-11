Maltempo a Roma, metro allagata: chiusa la stazione Manzoni

La stazione Manzoni della metro di Roma è stata chiusa per allagamento a seguito del nubifragio che si è abbattuto ieri sulla città (FOTO - METEO). Secondo quanto si è appreso, l'acqua ha raggiunto gli impianti delle scale mobili e dalla mattina di oggi la stazione è chiusa e i treni transitano senza fermarsi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Atac consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni.

I disagi causati dal maltempo

Per far fronte ai disagi provocati dal maltempo, nella Capitale sono stati "complessivamente effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami caduti dalle strade. In alcuni casi è stato dato supporto a cittadini con problemi alle automobili. In campo circa 60 associazioni di volontariato su tutto il territorio capitolino, 3 squadre del Servizio Giardini", ha fatto sapere il Campidoglio comunicando anche che ieri sera si è chiuso il "Centro Operativo Comunale riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale a seguito dell'ultima allerta meteo".