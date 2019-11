Meteo a Roma: le previsioni di oggi 4 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata transitoria dal punto di vista meteorologica sulle regioni centrali con tempo variabile al mattino, salvo deboli piogge residue sul Lazio. In serata il tempo torna a peggiorare sull'alta Toscana con deboli piogge in graduale intensificazione. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in lieve rialzo nei valori massimi. Più asciutto altrove. Venti deboli o moderati da sudovest. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6.2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,3 µg/m³.