Meteo a Roma: le previsioni dell’11 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una nuova circolazione ciclonica si instaura tra Tirreno e Sardegna, pilotando una prima perturbazione con piogge in risalita dal Lazio verso Umbria e Toscana; fenomeni più incisivi sulle coste laziali e sull'Arcipelago toscano dove non si escludono anche manifestazioni temporalesche; più deboli invece su settori umbri e Appennino laziale. Nel pomeriggio temporanea pausa asciutto salvo nuovo piogge che dal Lazio raggiungeranno l'Umbria e la Toscana orientale. In tarda sera una nuova perturbazione raggiunge il lazio con piogge a partire dalle coste. Temperature in generale aumento, specie lungo le coste. Venti di Scirocco anche forti al largo, deboli o moderati tra Est-Nordest e Sudest sulle zone interne. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 4.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,6 µg/m³.