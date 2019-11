Meteo a Roma: le previsioni del 10 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata di transizione con sole prevalente su Toscana, Umbria e Lazio, pur con nubi irregolari di passaggio e qualche nebbia mattutina sulle vallate toscane; sempre al mattino non esclusi residui locali rovesci su Arcipelago toscano. Tra sera e notte avanza tuttavia una nuova perturbazione, responsabile di un generale aumento delle nubi e qualche pioggia tra grossetano, ancora Arcipelago toscano e Lazio a partire dalle coste. Temperature in calo nei valori minimi anche sotto i 5°C sulla Toscana interna, in lieve aumento i massimi. Venti inizialmente deboli variabili, in progressivo rinforzo da Est-Nordest sulle zone interne e da Scirocco sui mari, che saranno ancora in prevalenza mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10 µg/m³.