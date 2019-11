Roma, si stacca masso e invade carreggiata in zona Grottarossa

Un grosso masso è precipitato su una strada, che è stata chiusa al traffico, alla periferia di Roma: si tratta di via Filacciano, in zona Grottarossa. A renderlo noto sono i vigili del fuoco, sul posto per rimuovere il masso e verificare che non ci fossero altre parti in procinto di staccarsi dalla parete da cui è caduta la pietra. La strada è stata chiusa anche al transito dei pedoni per consentire di mettere la zona in sicurezza.