A partire da domani, e fino al 2 novembre, la circolazione dei treni nel tratto compreso tra Ladispoli-Cerveteri e Maccarese-Fregene sarà interrotta per permettere i lavori di sostituzione di un ponte tra Palidoro e Ladispoli. Trenitalia ha già predisposto un servizio di bus sostitutivi, che consentirà ai pendolari di spostarsi tra le stazione di Ladispoli e Maccarese, passando per Palidoro, dove sono previste navette aggiuntive nel caso in cui quelle principali arrivino già piene. Per consentire l’arrivo dei mezzi, il parcheggio antistante la stazione di Maccarese sarà accessibile solo in parte.

Rafforzato servizio bus a Maccarese

Andrea Ricci, presidente del Comitato e dell'Osservatorio Regionale sui Trasporti, ha spiegato che, grazie all'intervento dell'assessore Elena Gubetti di Cerveteri, la Seatour si è resa disponibile ad accogliere la nostra richiesta di modificare, il 30 e il 31, gli orari della linea 33 e a prolungarla a Maccarese in maniera da ridurre la pressione su Palidoro e disincentivare l'uso dell’automobile per raggiungere il capolinea provvisorio.