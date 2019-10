Roma, urta un bus e poi fugge: preso. Ferito l’autista del mezzo

Un uomo 31enne di nazionalità peruviana, alla guida di un camion, aveva provocato un incidente stradale in via di Torrevecchia intorno alle 5.30 di sabato 26 ottobre. Il conducente si era scontrato con un bus Atac della linea 546 che aveva appena cominciato il servizio di trasporto. Dopo lo schianto, nel quale l’autista del pullman era rimasto ferito, il 31enne aveva lasciato sul posto il proprio mezzo di trasporto con le chiavi inserire nel quadrante per darsi alla fuga.

Individuato il fuggitivo

La vittima era stata trasportata in ospedale per riceve le cure mediche, mentre sul posto erano intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale. L’obiettivo era chiarire la dinamica dei fatti e rintracciare il responsabile. Il peruviano è stato così individuato e denunciato dall’autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ripercorrere i movimenti dell'uomo e facendo approfondimenti sul presunto coinvolgimento di altre persone che avrebbero aiutato il 31enne a sviare le indagini nei suoi confronti.