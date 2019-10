Revolution Triathlon di Roma, vincono Passuello e Halperin

Il main event della prima edizione del Revolution Triathlon Internazionale di Roma (IL PROGRAMMA), che si svolge nel porto turistico di Ostia, è stato vinto per gli uomini dal toscano Domenico Passuello, tra i top del panorama internazionale, mentre per le donne dall'israeliana Ronit Halperin. La tre giorni dedicata al triathlon, in scena fino al 27 ottobre, prevede sport, competizioni, condivisione sociale e di spettacolo

Le gare

Passuello ha trionfato sotto l'arco di arrivo, all'interno della suggestiva location del porto, arrivando davanti a Massimo Cigana, secondo con oltre tre minuti di distacco. Terzo Andrea Recagno con un ritardo di quasi sei minuti, ma si attende l'esito del ricorso di Emanuele Faraco, squalificato dai giudici per problemi relativi al percorso di ciclismo. Nella gara femminile dominio dell'israeliana Halperin, che ha vinto la prova con oltre dieci minuti di vantaggio su Daniela Perrotta e oltre 26 minuti su Francesca Piacentini.

La rassegna

Il Revolution Triathlon Internazionale di Roma è organizzato dal Forhans Team con il patrocinio di Regione Lazio, Municipio X, Coni e Coni Lazio, Comitato Paralimpico, Fitri e Porto Turistico di Roma. Venerdì si sono svolte le prove di Duathlon (ciclismo e corsa), dedicate alle scuole con l'intento di promuovere la multi-disciplina del triathlon sul territorio del X Municipio del Comune di Roma. Poi il main event di sabato con partenza dalla spiaggia della marina, la frazione di nuoto nelle acque antistanti, il cambio in sella alle bici da crono per la frazione di ciclismo lungo il lungomare di Ostia e il ritorno all'interno del porto per la prova di running. Domenica è il giorno della Sprint Distance e, contestualmente, del Paratriathlon. All'interno della gara anche le staffette.