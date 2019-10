Incendio in una lavanderia self service a Roma, nessun ferito

Un incendio è scoppiato nella notte in una lavanderia self service in via Scirè a Roma, in zona viale Libia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Il rogo ha provocato gravi danni al negozio, ma non ci sono stati feriti. A quanto si apprende, non sarebbero state trovate tracce che fanno pensare a un atto doloso. I carabinieri hanno ascoltato il proprietario, il quale avrebbe detto di non aver mai ricevuto minacce.