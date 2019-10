Fiamme in un appartamento del Pigneto a Roma: evacuati condomini

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento di via L'Aquila, in zona Pigneto a Roma. Al momento del rogo, di modeste dimensioni, il proprietario non era in casa e non si registrano feriti. Danneggiati la camera da letto e il bagno dell’abitazione. L’ipotesi è che le fiamme siano state provocate dalla luce dimenticata accesa nella cabina armadio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri della stazione Piazza Dante, che hanno evacuato alcuni appartamenti vicini per svolgere le operazioni di spegnimento.