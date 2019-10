Roma, autista fa scendere tutti da bus per caricare il proprio scooter

Il conducente di un pullman ha fatto scendere al capolinea di Stazione Quattro Venti, a Roma, tutte le persone a bordo per caricare sul mezzo il proprio scooter. È avvenuto alle ore 17 di venerdì 18 ottobre. E a raccontarlo è il portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, Rinaldo Sidoli, sul proprio profilo Facebook: "Un autista della linea nus 982 ha fatto scendere tutti i passeggeri seduti per caricare il suo maxi-scooter, un Honda Silver Wing 400. L’autista dell’autobus, che addirittura non indossava una divisa, in stato di agitazione ha liquidato le persone che si trovavano a bordo con un laconico 'l’autobus non parte', indicando l’uscita per poi occuparsi unicamente del suo due ruote. I passeggeri, dopo aver atteso circa 10 minuti la partenza del mezzo pubblico, sono stati costretti a scendere e prendere un altro mezzo di trasporto. Il bus è poi ripartito nel senso di marcia della fermata, direzione viale dei Quattro Venti".

Immagine tratta dal profilo Facebook di Rinaldo Sidoli (Facebook)

Sidoli: "Per il sindaco Virginia Raggi va tutto bene"

Terminato il racconto, Sidoli si sfoga: "È una vergogna indecente che ferisce il trasporto pubblico. Le scale mobili rotte, i roghi ai bus, i guasti. Roma non riesce a offrire, a chi decide di usare i mezzi pubblici, un decente livello di servizio. Per il sindaco Virginia Raggi va tutto bene, ma è evidente a tutti i cittadini che a non funzionare è la struttura tecnica e la selezione personale. Auspichiamo che l’azienda per la mobilità avvii in tempi celeri un’indagine interna per far luce su questa grave interruzione di pubblico servizio".