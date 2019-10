Ci sono ancora problemi con le scale mobili a Roma. Stamattina presto, poco dopo l'inizio del servizio, è stata chiusa la stazione della metro A Furio Camillo. Da quanto si è appreso, gli operai sono subito intervenuti per risolvere il problema. In questo momento, i treni transitano senza fermarsi nella stazione Furio Camillo e Atac consiglia di utilizzare le vicine stazioni di Colli Albani e Ponte Lungo.

Il precedente alla stazione di Repubblica

Se il guasto tecnico di Furio Camillo potrebbe risolversi anche in giornata, è ben diverso il discorso in altre stazioni della linea A. In passato alcuni problemi con le scale mobili (e conseguenti interventi della magistratura e revisioni) hanno creato stop duraturi. Ad esempio, è ancora chiusa la stazione di Barberini, mentre la vicina fermata della metro A a Repubblica ha riaperto nel mese di giugno dopo 246 giorni di stop in seguito all'incidente in cui sono rimasti coinvolti una ventina di tifosi del Cska di Mosca su una scala mobile. Inoltre, a partire da dopodomani, 18 ottobre, la stazione Baldo degli Ubaldi resterà chiusa per circa tre mesi per consentire lo svolgimento dell'attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori. In totale, saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e sette ascensori.

L'incidente del bus di questa mattina

Non solo il guasto in metropolitana. Sempre questa mattina, infatti, poco dopo le 9, un autobus di linea con diversi passeggeri a bordo è finito contro un albero in via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Sul posto sono intervenute 12 ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre che diverse pattuglie delle forze dell’ordine del Gruppo Cassia. Sono una decina, al momento, i feriti trasportati in vari ospedali della Capitale.

Data ultima modifica 16 ottobre 2019 ore 10:41