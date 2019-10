Roma, rapinano e aggrediscono un uomo. Poi scappano con un bus: presi

Due tunisini di 33 e 35 anni, a Roma, sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito e rapinato un uomo invalido, per poi fuggire con l'autobus ed essere rintracciati. Senza fissa dimora e con precedenti, i due malviventi hanno picchiato un uomo di 60 anni, di origini marocchine e invalido al 100%, per sottrargli il portafogli.

L'arresto

I carabinieri li hanno rintracciati in via Marsala, in zona Termini. Durante la perquisizione, i militari hanno anche recuperato l'intera refurtiva che è stata poi riconsegnata alla vittima. Ora i due tunisini si trovano nel carcere di Regina Coeli.