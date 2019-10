Incidente a Roma, bus contro un albero in via Cassia: diversi feriti

Questa mattina, poco dopo le 9, un autobus della linea 301, con diversi passeggeri a bordo, è finito contro un albero in via Cassia, all'incrocio con via Oriolo, a Roma. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre che diverse pattuglie delle forze dell’ordine del Gruppo Cassia. Sono quattordici, al momento, i feriti trasportati in vari ospedali della Capitale: tre pazienti in codice giallo e uno in rosso al Policlinico Gemelli, uno in codice giallo e due in rosso al Villa San Pietro, uno in codice giallo ed uno in rosso al San Filippo Neri. Un ferito in codice rosso è stato invece trasportato al Sant'Andrea mentre uno in codice giallo al Santo Spirito. Due persone in codice giallo sono state portate al Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, un altro paziente, sempre in codice giallo, all'Umberto I.

L'Atac, nel frattempo, ha avviato un'indagine interna "per accertare le ragioni del grave incidente". Lo fa sapere la stessa azienda, scusandosi con i passeggeri coinvolti e sottolineando che si stanno "accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità".

Subito attivato l'assessorato alla Mobilità

L'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese "si è attivato sin da subito e ha chiesto ad Atac aggiornamenti costanti sull'evolversi della situazione e dettagli su quanto accaduto in via Cassia in seguito all'incidente che ha visto coinvolto un autobus". Lo ha riferito l'assessorato sottolineando come "la prima preoccupazione" sia "dare la massima assistenza possibile alle persone coinvolte".

Chiusa la stazione della metro A Furio Camillo

Disagi nella Capitale anche per chi si sposta utilizzando la metropolitana. Stamattina presto, poco dopo l'inizio del servizio, infatti, è stata chiusa la stazione della metro A Furio Camillo. Da quanto si è appreso, gli operai sono subito intervenuti per risolvere il problema. In questo momento, i treni transitano senza fermarsi nella stazione Furio Camillo e Atac consiglia di utilizzare le vicine stazioni di Colli Albani e Ponte Lungo.

Incidente bus di linea anche a Milano

Mattina complicata per i trasporti pubblicia anche a Milano, dove un autobus di linea dell'Atm è rimasto coinvolto in un incidente. Il mezzo si è scontrato con un'auto e sei persone sono rimaste ferite. Tra queste c'è l'autista del pullman, che al momento dello scontro non stava trasportando alcun passeggero, oltre alle cinque persone che si trovavano a bordo dell'automobile.

Data ultima modifica 16 ottobre 2019 ore 10:33